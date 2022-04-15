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Сбербанк и VK договорились с УК People&People о продаже активов "Ситимобила"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - СП Сбербанка и VK - "О2О Холдинг" - подписало юридически обязывающие документы с УК People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др. компании) о продаже активов сервиса "Ситимобил". Об этом говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и VK.

В периметр сделки войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Закрытие сделки ожидается во II квартале 2022 года, ее сумма не раскрывается.

В середине марта акционеры "Ситимобил" приняли решение о закрытии проекта. В конце марта "Ситимобил" сообщил, что проект прекратит работу 15 апреля.

В обнародованном 15 апреля сообщении говорится, что после 15 апреля приложение "Ситимобил" и водительское приложение "Ситистарт" продолжат работать. При этом юрлицо ООО "Сити-Мобил" будет закрыто.

Каршеринг "Ситидрайв" и топливная платформа продолжат работу в составе СП Сбербанка и VK. Пока "Ситимобил", наряду с "Ситидрайвом" и остальными входит в портфель активов "О2О Холдинга", в котором у Сбербанка и VK по 45%.

14 апреля РБК со ссылкой на источники сообщал, что петербургская компания "Транс-Миссия", владеющая сервисами "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф", ведет переговоры о приобретении ИТ-продукта, инфраструктуры и бренда "Ситимобила".

"Ситимобил" был создан в 2007 году и развился из таксопарка сначала в агрегатора такси, а затем - в платформу городской мобильности, объединившей в себе несколько видов транспорта (такси, электросамокаты, каршеринг) и др. услуги, включая доставку. Частью СП VK и Сбербанка "Ситимобил" стал в 2019 году.

География "Ситимобил" насчитывает более 80 городов России.

Согласно бухотчетности компании, в 2021 году выручка ООО "Сити-мобил" (бренд "Ситимобил") выросла в 3,7 раза, до 3 млрд рублей. Чистый убыток ООО составил 10,1 млрд рублей против 11,8 млрд рублей убытка годом ранее.

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