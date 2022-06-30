"Кисточки финанс" рассчитывают на мировое соглашение с облигационерами в суде

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ООО "Кисточки финанс" на предварительном голосовании по условиям реструктуризации выпуска облигаций серии БО-П01 не смогло собрать достаточного количества голосов владельцев бондов, в связи с чем планируют далее продолжить решение вопроса в суде, сообщает организатор выпуска - ООО "Юнисервис капитал".

Как отмечает "Юнисервис", большинство инвесторов, принявших участие в опросе, были готовы согласиться с предложенными условиями реструктуризации, однако не удалось собрать требуемых 75% держателей выпуска, то есть владельцев 3 тысяч бумаг. В ходе опроса удалось связаться и актуализировать информацию только по владельцам 1 780 облигаций.

В сложившейся ситуации представитель владельцев облигаций - ООО "Юнилайн капитал менеджмент" подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск в отношении эмитента. В раскрытии он сообщает, что размер исковых требований - 30,216 млн рублей, в том числе 30 млн рублей - непогашенная номинальная стоимость и 216,6 млн рублей - проценты за нарушение срока возврата суммы займа.

Представители эмитента в курсе этих действий и выразили свою готовность выйти с озвученным ранее планом по реструктуризации в суде, в форме мирового соглашения.

"Мы проделали большую работу, но все-таки у нас не получилось собрать всех инвесторов выпуска. Бумаги находятся у большого количества владельцев облигаций, которые по-разному следят за своим портфелем. В любом случае мы планируем придерживаться предложенных условий, одобренных большинством проголосовавших владельцев облигаций, и озвучить их уже в суде, оформив его в проект мирового соглашения", - заявила директор по развитию ООО "Кисточки финанс" Татьяна Лелюх, слова которой приводятся в сообщении.

В середине июня ООО "Кисточки финанс" допустило дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей.

Последний купон на сумму 493,2 тысячи рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания 2 июня (в дату погашения выпуска) смогла выплатить владельцам. О произошедшей ситуации эмитент сообщил еще 11 мая и озвучил намерение предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

Позже представитель владельцев облигаций эмитента - ООО "Юнисервис капитал" сообщал, что совместно с эмитентом разработал детальный план реструктуризации займа.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн рублей (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 2 июня 2022 года. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) - пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Погашение оставшейся задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале и ноябре 2024 года и в августе 2025 года.

Предварительный опрос инвесторов стартовал 24 мая и продолжался в течение 1 месяца. Для того, чтобы ОСВО состоялось и все решения были приняты/отклонены, нужно было одобрение 75% держателей бумаг выпуска, тогда условия реструктуризации были бы легитимизированы и вступили в силу.

Компания разместила трехлетний выпуск БО-П01 объемом 40 млн рублей в июне 2019 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей.

Других выпусков в обращении у компании нет.

"Кисточки финанс" владеет 23 студиями маникюра и педикюра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год - 20 млн рублей. На текущий момент компания активно работает над продажей франшиз.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициар компании - Игорь Рудзий, он же является CEO УК People&People (в портфель которой входят "Грузовичкоф", "Таксовичкоф" и др.). В середине апреля УК People&People договорилась о покупке активов "Ситимобила" у СП VK и Сбербанка - "О2О Холдинг".