"Макдоналдс" завершил реорганизацию, присоединив еще три российские "дочки"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ООО "Макдоналдс" завершило реорганизацию, присоединив еще три российские структуры McDonald's Corp.: ООО "СРП", ООО "ЮРП" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Реорганизация началась 18 февраля.

За ее периметром осталось ООО "ДВРП", которое было создано в конце 2020 года для управления сетью на Дальнем Востоке.

С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Гуманитарный кризис, вызванный событиями на Украине, и "ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", объясняла компания.

В конце мая McDonald's договорился о продаже бизнеса в РФ Александру Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

Предполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.

Общая выручка пяти операционных компаний McDonald's в России по итогам 2021 года составила 128,8 млрд рублей (данные по РСБУ на основе отчетностей компаний).