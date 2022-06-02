ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald's

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.

Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, говорится в сообщении ФАС.

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны", - отмечается в сообщении.

Структура сделки предполагает, что ООО "Клуб Отель" приобретет 100% долей в ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП". ООО "Макдоналдс" сменит название на ООО "Система ПБО", говорится в материалах ФАС. С 18 февраля эта компания находилась в процессе реорганизации, в ходе которой к ней были присоединены еще три структуры McDonald's в России - ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП", "ЮРП". "ДВРП" в периметр реорганизации не вошло (эта компания была создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке).

Как сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Предполагается, что покупатель сохранит персонал сети и эквивалентные условия для сотрудников как минимум на два года. Он также профинансирует зарплаты сотрудников до закрытия сделки и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Предполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.

Сеть McDonald's в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.