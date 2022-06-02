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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Рынок акций РФ в четверг упал к 2340п по индексу МосБиржи из-за санкций Запада

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне новых санкционных действий Запада против России, индекс МосБиржи откатился к 2340 пунктам во главе с обновившими минимум с марта 2020 года бумагами "Северстали" (-15,3%), подпавшей под ограничения США; в то же время отскочила вверх нефть на новостях ОПЕК+ по квотам и сохранении участия России в сделке нефтяного альянса.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2340,17 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1196,03 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 61,65 рубля (+0,37 рубля), на старте торгов курс падал ниже 60,9 руб./$1.

Санкции США против семьи Мордашовых

Акции "Северстали" упали до 815,8 рубля при объеме торгов 3,174 млрд рублей - бумаги вошли в тройку лидеров по оборотам на МосБирже после Сбербанка и "Газпрома".

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Также подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4,4%), "НЛМК" (-4,2%), "Аэрофлота" (-3,4%), ВТБ (-3%), "Магнита" (-3%), "РусГидро" (-3%), АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%), Сбербанка (-2,4% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "ММК" (-1,9%), Polymetal (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1%), Московской биржи (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,3%), "Интер РАО" (+4,1%), "МТС" (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Яндекса" (+0,4%).

Снижение ВВП РФ в апреле 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.

Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса на фоне беспрецедентного санкционного давления, отметило Минэкономразвития.

Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, в него вошли частичное эмбарго на нефть из России, санкции в отношении Сбербанка, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Западные СМИ отмечают, что окончательное утверждение и официальная публикация этих мер ожидаются в пятницу.

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич, в четверг российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне. Поддержку акциям могла бы оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыграл утренние потери и перешел к росту. При этом динамика западных фондовых площадок скорее способствовала активизации продаж.

В рамках движения от локальных максимумов, установленных в прошлую пятницу, индекс МосБиржи сформировал краткосрочный нисходящий тренд, который выступает ближайшим сопротивлением для рынка. При этом в случае закрепления индекса МосБиржи ниже минимумов среды (2338 пунктов), можно будет говорить об активизации сценария снижения с целью в район 2280 пунктов.

На валютном рынке постепенное восстановление спроса на иностранную валюту и снижение предложения со стороны экспортеров, в связи с прохождением налоговых выплат, способствуют подъему доллара и евро. Однако у доллара в четверг не хватило сил на выход в диапазон 63-64 руб./$1. Вполне возможно, что в пятницу тенденция к ослаблению рубля будет продолжена, что позволит доллару подняться в данный диапазон и попытаться преодолеть его верхнюю границу. При этом в среднесрочной перспективе не исключен выход пары доллар/рубль в коридор 70-75 руб./$1, считает Зварич.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ не смог развить отскок и в конце торгов вернулся к дневным минимумам. Давление на котировки оказала новость о включении в санкционный список Минфина США Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний, в том числе "Северстали". При этом ситуация на мировых рынках в конце российской сессии улучшилась, а нефтяные цены восстановились, выйдя в хороший "плюс", несмотря на решение ОПЕК+ ускорить наращивание добычи нефти.

В пятницу российские индексы могут продолжить снижение на санкционном негативе, поскольку возросла угроза введения подобных мер против других крупных российских компаний. К тому же в пятницу обычно многие инвесторы воздерживаются от активных действий или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. На этом фоне индекс МосБиржи может проверить на прочность важную поддержку 2327 пунктов. В случае ее пробоя увеличится вероятность падения к уровню 2230 пунктов, чуть ниже которого находится 2-месячный минимум, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций завершил торги в четверг на минорной ноте после объявления об очередных санкциях со стороны США и Европы, которые коснулись металлургического и банковского сектора.

Акции "Северстали" обвалилась на фоне новостей о введении США санкций против компании, а также ее генерального директора Алексея Мордашова и его сыновей. Сделки с "Северсталью" должны быть завершены 31 августа. В санкционный список США попала и Nordgold, сделки с которой необходимо завершить до 1 июля.

Индексы акций в США после просадки в начале торгов вернулись к росту. Рынок пытался реализовать цели краткосрочного повышения после того, как отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе страны в мае с 202 тыс. до 128 тыс., что оказалось ниже прогнозов. Данные о существенном замедлении экономической активности могут заставить ФРС смягчить свой тон на ближайших заседаниях. В пятницу ожидается публикация официального отчета по трудовому рынку, а также окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, которые, вероятно, покажут более низкие темпы роста.

Нефть также вернулась к росту, несмотря на решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи с июля. На рынке, судя по всему, посчитали увеличение сдержанным и недостаточным для того, чтобы восполнить потенциальное сокращение добычи в России. Кроме того, в Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,1 млн баррелей. С технической точки зрения котировки Brent и WTI отскочили от важных поддержек $112,5 и $110 за баррель соответственно, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал. Тем не менее, на часовых графиках цены переходят в нисходящий тренд.

В США ограничили сделки с "Северсталью" и Nordgold, а в ЕС сообщили об отключении от SWIFT в рамках 6-го пакета санкций Россельхозбанка и МКБ (в добавление к Сбербанку). Российский рынок, таким образом, остается в напряжении, но пока держится выше ближайших краткосрочных поддержек по индексам МосБиржи и РТС - 2290 и 1190 пунктов соответственно, по сути, продолжая боковое движение. Решение ОПЕК+ по ускорению наращивания нефтедобычи в моменте не слишком расстроило покупателей и пока что поддерживает основной восходящий тренд, полагает Кожухова.

Ситуация в Азии

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), подросли Европа (DAX, CAC 40 растут на 1-1,3%, биржи Великобритании закрыты в связи с банковским выходным) и Штаты (индексы прибавляют 0,2-1,3% во главе с Nasdaq).

Давление на азиатские рынки оказали ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и ряде других стран, а также увеличение числа заражений коронавирусом в АТР.

В Гонконге вновь вводятся жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости, тогда как в Шанхае они постепенно снимаются. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая предусматривает введение локдаунов, массовое тестирование и режим самоизоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с тем, кто сдал положительный тест на COVID-19.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растут на новостях от ОПЕК+, цена Brent превысила $117 за баррель после падения днем ниже $112,5 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $117,6 за баррель (+1,1% и +0,6% в среду), июльская цена WTI - $116,77 за баррель (+1,3% и +0,5% накануне).

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, сообщил альянс. Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс. б/с к июню - до 10,883 млн б/с.

Ранее планировалось, что общая для ОПЕК+ квота будет увеличена на 432 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ планируется 30 июня.

Решение о большем увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ в июле и августе было принято для того, чтобы обеспечить растущий спрос на сырье, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что будет расти как сезонный спрос ввиду увеличения перевозок, так и в связи с выходом Китая из локдаунов.

Вице-премьер РФ заметил, что рынок нефти сбалансирован и сейчас, но решение ОПЕК+ ввиду роста спроса позволит ещё больше его сбалансировать.

Кроме того, по словам Новака, сделка ОПЕК+ по регулированию добычи нефти подтвердила необходимость продолжения взаимодействия, она действует до конца текущего года.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (-9,3% и -5,8% "префы"), "префы" "Мечела" (-5,7%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (-5,2%), Росбанка (-4,4%), расписки EMC (-4,3%), бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (-3,8%).

Лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (+11,3%), ПАО "Центральный телеграф" (+9,5% и +20,4% "префы"), "Мосэнерго" (+5,6%, до 1,985 рубля), расписки Cian (+5,6%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,5%), "Распадской" (+4,1%), расписки Qiwi (+4%), акции "ВСМПО-Ависма" (+4%).

Акции "Мосэнерго" поддержали новости, что совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 год в размере 0,22308 руб. на акцию (дивидендная отсечка установлена на 11 июля). Дивидендная доходность бумаг "Мосэнерго" с учетом цены бумаг на закрытие в среду (1,88 рубля) составляет 11,87%.

Выручка Cian Plc (бренд "Циан") в I квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 38% и составила 1,7 млрд рублей, сообщила в четверг компания. "Циан" получил положительную скорректированную EBITDA в размере 56 млн рублей против отрицательного показателя в I квартале 2021 года. Рентабельность EBITDA составила 3,2%, увеличившись на 8,7 п.п. год к году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,94 млрд рублей (из них 5,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома").

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