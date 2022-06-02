РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора", сообщается в официальном телеграмм-канале кабмина.

"На эти цели будет направлено 17 млрд рублей. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит поддержать перевозчиков", - сказано в сообщении.

На приобретение облигаций S7 предусмотрено более 13,7 млрд руб., "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 млрд руб., "Авроры" - около 366 млн руб. соответственно.

Сейчас ни у одной из этих компаний нет торгуемых облигаций. Вероятно, речь идет о новых выпусках - кредите в форме облигаций, отмечают отраслевые эксперты.

"Подписанный документ - часть комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций", - говорится в сообщении.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

В апреле источник "Интерфакса" сообщал, что РФ может выделить из ФНБ около 57 млрд руб. на выкуп долей в российских авиакомпаниях. Вырученные средства те могли бы направить на погашение долгов в условиях санкционных ограничений, пояснял собеседник. Еще около 107 млрд руб., по его словам, предполагается направить на докапитализацию "Аэрофлота". В начале мая совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам одобрить допэмиссию до 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. за бумагу.

S7 - крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Бенефициар "Уральских авиалиний" - гендиректор компании Сергей Скуратов. "Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создается единая дальневосточная авиакомпания, контролируется Сахалинской областью.

В парках этих компаний нет ни одного самолета отечественного производства. S7 эксплуатирует европейские Airbus, американские Boeing и бразильские Embraer, у "Уральцев" - только Airbus, "Аврора" летает на Airbus и канадских Bombardier.