Правительство утвердило параметры выкупа бондов S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило параметры выкупа за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигаций авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора", такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с этим документом, Минфин должен приобрести в 2022 году по закрытой подписке бонды этих компаний на общую сумму до 17,07 млрд рублей.

В частности, до 13,7 млрд рублей будет направлено на выкуп бумаг S7. Погашение номинальной стоимости предусмотрено единовременно через 3 года (с возможностью досрочного погашения по инициативе эмитента). Доходность в первый год составит 0,01% годовых, во второй и третий годы - "на уровне индекса потребительских цен, но не более 13% годовых". Периодичность уплаты купонного дохода - один раз в год.

На приобретение бондов "Уральских авиалиний" будет выделено почти 3 млрд рублей. Погашение номинальной стоимости предполагается в три этапа: в апреле и мае 2025 года - по 1 млрд рублей, в июне - 998 млн рублей. Параметры доходности - аналогичные с S7. Выплаты купонного дохода - каждые 6 месяцев.

Для "Авроры" из ФНБ выделят 366 млн рублей. Погашение номинальной стоимости должно происходить равными частями ежегодно в течение 3 лет. Параметры доходности - те же, что у S7 и "Уральцев". Периодичность уплаты купонного дохода - каждые 12 месяцев.

S7 выпустит облигации для приобретения банками, а средства из ФНБ поступят в банки - авиакомпания их не получит, говорила "Интерфаксу" ранее 3 июня представитель перевозчика. Таким образом, компания реструктурирует долг перед банками, "возникший из-за раскрытия покрытых лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок".

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа, созданная супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Бенефициар "Уральских авиалиний" - гендиректор компании Сергей Скуратов. "Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создается единая дальневосточная авиакомпания, контролируется Сахалинской областью.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала спецоперации России на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.