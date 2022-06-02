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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Думе предложили упростить подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров физлицам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает процедуру подтверждения применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров физическим лицам со складов, расположенных в странах дальнего зарубежья (т.е. не входящих в ЕАЭС).

Документ (№135666-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0% при условии представления в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса (НК). Состав пакета документов зависит от вида таможенной процедуры, самого товара и способа его продажи, но в любом случае перечень документов предполагает наличие контракта с иностранным лицом на поставку товара, таможенную декларацию со всеми отметками.

Внесенный законопроект уточняет перечень документов, которые необходимо предъявить налоговикам для возмещения НДС при продаже иностранным физическим лицам товаров, отгружаемых с зарубежных складов. Экспортёрам необходимо представить: реестр сведения из декларации на товары (в электронной форме), по которой ранее товар был вывезен, сведения из счета на оплату товаров (с данными о количестве, стоимости, адресе доставки), сведения из договора аренды склада или иного документа, подтверждающего право пользования налогоплательщика складом.

Сейчас в законе особенности подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров физическим лицам не прописаны, в итоге в практике возмещения НДС есть ряд разночтений.

"Целью проекта федерального закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в сегменте розничной торговли", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Госдума
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