ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. Обобщение

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Альянс ОПЕК+ неожиданно принял решение об ускоренном сворачивании ограничений по добыче, что для растущего рынка означает более быстрое насыщение сырьем. Слухи об исключении России из сделки на фоне введения европейского эмбарго, заполнившее информационное пространство накануне министерской встречи, пока никакого подтверждения не нашли.

Нефть в обмен на безопасность

Саудовскую Аравию, одного из лидеров ОПЕК+, ранее часто обвиняли в том, что решения по уровням добычи принимаются в угоду американским союзникам. Однако в начале этого года что-то пошло не так. Уже тогда цены на нефть и бензин не устраивали американских потребителей, и они требовали от администрации активных действий.

США, как обычно, начали просить ОПЕК+ увеличить добычу сверх обозначенного плана - на 400 тыс. б/с каждый месяц. Однако взаимодействие с Саудовской Аравией явно разладилось - среди прочего, как утверждали СМИ, из-за крайне "токсичной" для двусторонних отношений истории с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.

С прошлого года Саудовская Аравия вместе с ближайшим своим партнером из числа стран ОПЕК - ОАЭ - обвиняют мировых политиков в недостатке предложения нефти из-за отказа от ископаемых источников топлива в пользу "зеленой энергетики".

После введения санкций в отношении России ситуация стала еще хуже, хотя и была смягчена локдауном в Китае. Россия из-за санкций снизила добычу в апреле к маю примерно на 1 млн б/с (1% от мирового потребления), цены на нефтепродукты по всему миру взлетели еще больше, жители некоторых стран встали в очереди за бензином.

Другие страны ОПЕК+ также не могли увеличить добычу ввиду недостатка инвестиций или действий террористов на своей территории. В апреле ОПЕК+ отставала по уровню добычи от своего плана на 2,6 млн б/с.

ОАЭ и Саудовская Аравия, которые имели свободные производственные мощности, стояли на своем. "Думаю, что на СОР26 (климатической конференции - ИФ) производители (нефти и газа - ИФ) почувствовали себя нежеланными, и как будто мы были в углу, но теперь мы на сцене, и они хотят, чтобы мы добывали больше, и мы снова супергерои", - говорил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, подчеркивая, что все последние годы нефтегазовый сектор испытывал недостаток инвестиций из-за доминирования "зеленой повестки".

В среду, накануне очередного заседания ОПЕК+, пока глава МИД РФ Сергей Лавров находился в Эр-Рияде, The Wall Street Journal написала, что участие России в ОПЕК+ могут приостановить, чтобы королевство и ОАЭ смогли бы увеличить добычу.

На следующий день та же WSJ написала со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия рассматривает возможность наращивания добычи нефти, которое позволило бы компенсировать спад производства в России, но намерена увязать этот шаг с требованиями дополнительных гарантий безопасности от США.

Ускоренное сворачивание

Цены на нефть плясали, как могли: если до объявления санкций Brent торговалась на уровне $117 за баррель, то после - превысила порог в $120 за баррель. После публикаций WSJ цена вернулась на отметку в $112 за баррель.

Перед заседанием ОПЕК+ источники "Интерфакса" сообщили о том, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу на 650 тыс. б/с в июле и августе вместо планировавшихся 432 тыс. б/с.

В целом трек наращивания 400 тыс. б/с в месяц, а затем 432 тыс. б/с был принят с августа 2021 года, когда началось активное восстановление рынка, и цены на нефть стали неожиданно быстро увеличиваться после выхода из карантинов.

Таким образом планировалось, что к концу сентября 2022 года ОПЕК+ свернет все свои ограничения, принятые на фоне пандемии с мая 2020 года. Тогда они составляли 9,7 млн б/с и за два года постепенно сворачивались. Тогда, в июле 2021 года, на случай, если кто-то будет выступать против наращивания, планировалось, что страны будут стремиться свернуть ограничения в сентябре 2022 года. В то же время действие самой сделки ОПЕК+ было продлено с мая 2022-го до конца года.

На сегодняшнем заседании ОПЕК+ решил увеличить квоту на июль и август на 648 тыс. б/с вместо 432 тыс. б/с, тем самым "опередив запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределив увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".

Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, решение было принято не из-за того, что санкции повлияют на российскую добычу, а потому, что рынок растет и требует больше нефти.

"Мы посчитали необходимым все вместе принять такое решение о частичном увеличении добычи (...), чтобы обеспечить растущий спрос. Мы проанализировали текущую ситуацию, прогнозы (...), мы видим, что летом спрос повышается, увеличивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, требуется большее количество нефтепродуктов ввиду более активных поездок автотранспорта. Авиационные перевозки восстановились относительно показателей, которые наблюдались даже до кризиса - плюс 12% к уровню марта 2020 года. Таким образом, безусловно это правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок и обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал вице-премьер.

Сейчас, заметил Новак, рынок достаточно сбалансированный. "Мы видим, что общий прирост спроса составит 3,4 млн б/с (в 2022 году - ИФ). Сегодня наблюдается снятие коронавирусных ограничений во всех странах, кроме Китая, где еще сохраняется локдаун. И это означает, что потребление будет восстанавливаться, частично уже восстановилось с первых месяцев этого года", - заметил он.

Новак уверен, что Россия, где добыча из-за первых санкций упала в апреле на 1 млн б/с к марту, в мае восстановилась на 200-300 тыс. б/с, в июне покажет "максимальное восстановление".

В апреле Россия снизила добычу нефти к марту на 0,86 млн б/с - до 9,16 млн б/с (только нефти, без конденсата), говорится в отчете техкомитета ОПЕК+. В мае, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики, РФ увеличила добычу к апрелю на 1,1%, то есть сейчас она составляет около 9,3 млн б/с.

"Сегодня мы занимаемся этими вопросами (организацией работы в условиях санкций и европейского эмбарго - ИФ), компании занимаются, и я уверен, что рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения, новые рынки. Хотя конечно это (новые санкции ЕС - ИФ), на мой взгляд, очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей. Но что делать, мы вынуждены в текущей ситуации и нашу нефтегазовую отрасль перенастраивать", - резюмировал Новак.

И как бы опровергая заголовки газет, Новак заявил, что сделка ОПЕК+ в классическом составе участников действует до конца года.

"В рамках взаимодействия между нашими странами еще раз сегодня подтвердили, что нам важно также продолжить постоянное взаимодействие, важно ежемесячно мониторить ситуацию. Договорились, что следующая встреча состоится 30 июня для того, чтобы мы оценили текущую ситуацию по исполнению соглашения за май и приняли решение по добыче на август", - сказал он.

"Страны еще раз подтвердили, что сделка и соглашение между 24 странами ОПЕК+, она эффективна (...). Соглашение действует до конца этого года, и мы сегодня продолжаем работать в рамках этих договоренностей, которые были достигнуты в апреле 2020 года", - подчеркнул Новак.

Министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в конце мая говорил, что Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+, куда входит Россия.

Саудовская Аравия дала понять, что будет поддерживать Россию как члена группы производителей нефти ОПЕК+, несмотря на ужесточение западных санкций в отношении Москвы и потенциальный запрет ЕС на импорт российской нефти.

По его словам, "мир должен оценить ценность" союза производителей.

Квоты России и Саудовской Аравии на июль - 10,83 млн б/с, на август - 11 млн б/с. В апреле Саудовская Аравия добывала на 90 тыс. б/с ниже своей квоты - 10,35 млн б/с, а Россия - на 1,3 млн б/с - 9,16 млн б/с (без конденсата).

В июле 2021 года министр энергетики Саудовской Аравии говорил, что на уровень 11,5 млн б/с (ограничение в рамках сделки) страна сможет выйти к концу 2022 года.

У России точно такой же референтный уровень. Правда, соревноваться с партнером по ОПЕК+ в уровне добычи теперь приходится в совершенно новых условиях.