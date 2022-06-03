Brent подешевела до $117,14 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после подъема накануне на данных о падении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени в пятницу составила $117,14 за баррель, что на $0,47 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подорожал на $1,32 (1,1%)- до $117,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $116,23 за баррель, что на $0,64 (0,55%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $1,62 (1,4%), до $116,87 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.

"Сочетание растущего экспорта и сокращающегося импорта спровоцировало значительное снижение запасов, даже несмотря на высвобождение 5,4 млн баррелей из стратегического резерва. Рост экспорта объясняется увеличением поставок в Европу", - сказал старший нефтяной аналитик в Kpler Мэтт Смит.

Однако сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

"К счастью для "быков", ОПЕК+ регулярно недовыполняла норму добычи", - отметили аналитики Zaner.