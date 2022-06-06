Brent подорожала до $120,61 за баррель

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в понедельник на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Рынок воспринял это ршение как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает Bloomberg.

Saudi Aramco сообщила 5 июня, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на $1,5 за баррель.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (0,74%), до $120,61 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $2,11 (1,8%), до $119,72 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,86 (0,72%), до $119,73 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $2 (1,7%), до $118,87 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,3%.

"Сезон пикового спроса на энергоресурсы уже наступил, - отмечает аналитик Cinda Securities Co. в Шанхае Чэнь Шусянь. - Активизация автомобильных поездок в США и Европе будет способствовать росту потребления энергоресурсов. При этом в Китае спрос также будет повышаться благодаря снятию карантинных ограничений".

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, 6 июня возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.