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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В апреле индекс PMI сферы услуг России поднялся до 48,5 пункта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В мае 2022 года индекс PMI сферы услуг России в мае 2022 года вырос до 48,5 пункта с апрельского значения 44,5 пункта, показало исследование S&P Global. Это все еще ниже критической отметки.

Выпуск и новые заказы в секторе продолжили сокращаться, однако более мягкими темпами, говорится в обзоре аналитиков.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 48,2 пункта по сравнению с 44,4 пункта в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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