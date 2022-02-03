В декабре индекс PMI сферы услуг России вырос до 49,8

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2022 года индекс PMI сферы услуг России, составил 49,8 пункта против 49,5 пункта в декабре, показало исследование IHS Markit.

"Деловая активность российских поставщиков услуг продолжала снижаться в январе, хотя и незначительно", - отмечается в релизе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг , в январе составил 50,3 пункта по сравнению с 50,2 пункта в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

"Темпы спада деловой активности были лишь частичными и самыми медленными с октября прошлого года, когда началась текущая последовательность снижения. Там, где сообщалось о падении деловой активности, компании связывали это со слабым клиентским спросом и соответствующим сокращением притока новых заказов", - говорится в отчете.

Новые заказы снижались четвертый месяц подряд в январе. Падение в целом было скромным и было связано со слабым клиентским спросом. При этом темпы сокращения были минимальными за три месяца.

Между тем, новые экспортные заказы в январе сократились существенно. Снижение спроса со стороны иностранных клиентов было самым быстрым с декабря 2020 года и оказалось быстрее, чем в среднем по серии.

Данные за январь показали дальнейшее падение занятости в российской сфере услуг. Сокращение численности работников стало третьим за последние четыре месяца, при этом темпы сокращения рабочих мест ускорились до самых быстрых с декабря 2020 года. В условиях слабого спроса компании сообщали, что добровольно увольняющиеся не замещались.

Более низкие объемы новых заказов позволили поставщикам услуг завершить текущие проекты, поскольку уровень незавершенных заказов резко снижался. Падение показателя было самым резким с ноября 2020 года.

По данным исследования, в начале 2022 года деловые ожидания выросли. Компании сферы услуг сообщили о повышении степени уверенности в отношении перспектив производства в следующем году по сравнению с 14-месячным минимумом в декабре. Участники опроса были оптимистичны, возлагая надежду на относительный рост клиентского спроса и запланированные инвестиции. При этом степень оптимизма была ниже тенденции в данной серии.

Средние тарифы на услуги существенно увеличились в начале года, поскольку темпы инфляции ускорились до самого высокого уровня с мая 2021 года. Компании отмечали, что более высокие отпускные цены были вызваны переносом возросших затрат на клиентов, где это было возможно.

В то же время бремя затрат заметно выросло в январе. Полученные данные свидетельствовали о том, что рост закупочных цен был вызван более высокими затратами на топливо, коммунальные услуги и поставки. Темпы инфляции затрат в целом соответствовали недавнему максимуму декабря.