"Мираторг" начал выпуск полуфабрикатов под своим брендом, поставлявшихся ранее McDonald's

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Калининградский дивизион АПХ "Мираторг" под собственным брендом возобновил производство мясных полуфабрикатов, которые ранее выпускал для российской сети McDonald's. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Калининградской области.

"Губернатор Антон Алиханов посетил ООО "Мираторг Запад", которое выпускает разлчные мясные полуфабрикаты, в том числе для сетей быстрого питания. В компании рассказали, что в последние месяцы в связи с секционной политикой и закрытием ресторанов "Макдональдс", завод снизил производство продукции на 30%. Это заставило руководство искать новые варианты сохранения производства и рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

В результате компании за короткий срок удалось стабилизировать ситуацию с продукцией, которая предназначалась для поставки в "Макдональдс". Теперь все запланированные объемы выпускаемых полуфабрикатов поступят в российские сети. При этом компания активно заменяет упаковку и компоненты отечественными аналогами.

"Более того, некоторое время назад компания провела модернизацию завода для расширения ассортимента полуфабрикатов под собственным брендом – "из Мака". Российские потребители увидят их на полках в ближайшее время. В магазинах Калининграда они уже представлены. Это, прежде всего, куриные крылышки и котлеты в панировочных сухариках", - добавили в пресс-службе.

Основная проблема на сегодня – рост себестоимости производства из-за текущих условий на рынке и изменение логистических цепочек.

В настоящее время ООО "Мираторг Запад" обладает мощностью 120 тыс. тонн в год и выпускает свыше 200 наименований замороженных полуфабрикатов и готовых блюд: наггетсы, куриные части в панировке, котлеты, кордон-блю, бифштексы и многое другое.

По итогам отчета компании, в 2021 года выручка ООО "Мираторг Запад" составила 15,1 млрд рублей (в 2020 году - 12,8 млрд рублей), чистый убыток - 1,1 млрд рублей (228 млн рублей чистой прибыли). В июне прошлого года на заводе произошел крупный пожар.

Сеть McDonald's Corp. в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. 2 мая Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.