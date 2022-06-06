"Мираторг" вложил 4 млн евро в производство прохладительных напитков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" инвестировал около 4 млн евро в линии по выпуску прохладительных напитков в порядке импортозамещения и собирается производить холодные чаи и лимонады, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Две линии установлены на фабрике-кухне в Домодедове (ООО "Трио-Инвест"). Кроме холодных чаев и лимонадов, это оборудование позволяет выпускать морсы и другие напитки. К лету 2022 года компания готовит новую линейку холодных фруктовых чаев и лимонадов под брендом Sundays.

В "Мираторге" напомнили, что занялись выпуском пакетированных соков и газированной воды холдинг в 2020 году, сосредоточившись на здоровой продукции.

Там добавили, что также в рамках импортозамещения заменили сицилийские вяленые томаты на астраханские при производстве готовых блюд, а в соусе бешамель для лазаньи заменили импортный молочный белок, который производится только в Европе, на отечественное сухое цельное молоко. Это не повлияло на вкус и цвет соуса, не снизило качество готового блюда, но позволило исключить импорт.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В холдинг входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами являются Виктор и Александр Линники.