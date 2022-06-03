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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

О том, что компания планирует сменить название, 2 июня сообщила Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.

Структура сделки предполагает, что ООО "Клуб Отель" приобретет 100% долей в ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП". С 18 февраля ООО "Макдоналдс" находилось в процессе реорганизации, в ходе которой к нему были присоединены еще три структуры McDonald's в России - ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП", "ЮРП". В периметр реорганизации не вошло "ДВРП" (эта компания была создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке).

Сеть McDonald's Corp. в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

В мае американская корпорация договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

По условиям сделки Говор приобрел все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Предполагается, что покупатель сохранит персонал сети и эквивалентные условия для сотрудников как минимум на два года. Он также профинансирует зарплаты сотрудников до закрытия сделки и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами. Сообщалось, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.

Макдоналдс Клуб-Отель Система ПБО Александр Говор McDonald's
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