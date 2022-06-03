BCS GM прогнозирует совокупный убыток по EBITDA нефтеотрасли РФ от эмбарго ЕС ниже 10%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ последствий нефтяного эмбарго EC для прибыли российской отрасли, говорится в отчете инвестбанка.

По оценкам аналитиков, новое эмбарго ЕС на экспорт нефти из РФ, скорее всего, не окажет существенного влияния на прибыль компаний.

"Очевидно, что существенно сократить доходы российских нефтяных компаний будет сложно, поскольку рост мировых цен, вероятно, приведет к появлению очень привлекательных дисконтов, которые сведут к минимуму потери как на уровне экспорта, так и рентабельности по EBITDA. Даже в экстремальном сценарии, при котором Россия теряет экспорт в объеме 3 млн б/с и добыча падает до 7 млн б/с от текущих уровней, совокупные убытки по EBITDA не превысят $10 млрд, или менее 10% против текущих уровней", - пишут эксперты.

Анализ BCS GM сценариев последствий нефтяного эмбарго ЕС для добычи и рентабельности в РФ: