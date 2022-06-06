Индексы РТС и "Мосбиржи" выросли в пределах 0,3% на открытии торгов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $120 за баррель, дорожают металлы) и антироссийской санкционной риторики Запада.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2314,99 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1200,46 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%.

Доллар подешевел на 21 копейку, до 60,74 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-2,2%), расписки TCS Group (-2,1%), бумаги "НЛМК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Группа американских сенаторов 3 июня призвала Минфин США ужесточить антироссийские санкции в связи с российской спецоперацией на Украине. В частности, они призвали применить ограничительные меры не только к физлицам, занимающим высокое положение в России, но и к чиновникам более низкого ранга.

США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным: нефть дорожает на оживлении деловой активности в КНР и на фоне реального дефицита поставок. СМИ Европы и США начинают постепенно говорить о потенциале переговоров по геополитическому конфликту в Европе. Российский рынок акций может начать неделю ростом, а рубль вновь укрепиться.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что поддержку рынку акций РФ в понедельник окажет выросшая нефть, индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 2400 пунктов.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник попытается отыграть большую часть пятничных потерь и выйти в район 2350 пунктов.

Основным фактором для мировых рынков на неделе станет пересмотр инвесторами ожиданий относительно траектории ставок в Европе и США. Поспособствуют этому два события: заседание ЕЦБ в четверг и публикация данных по инфляции в США в мае.

Высокая инфляция в еврозоне заставляет европейского регулятора перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, и первый шаг может быть сделан уже на июньском заседании. Плюс к этому ЕЦБ может дать ориентиры по дальнейшим действиям в рамках ДКП.

В соответствии с консенсус-прогнозом, в мае индекс потребительских цен в Штатах составил 8,3% г/г при аналогичном показателе в апреле. В случае, если по факту инфляция окажется выше прогноза, ожидания инвесторов сместятся в сторону более активного ужесточения ДКП в США, что окажет давление на рынок акций. При этом ближайшее заседание ФРС состоится уже на следующей неделе, в результате чего инвесторы будут сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами.

Из внутренних факторов можно выделить пятничное заседание Банка России, на котором регулятор может пойти на дальнейшее снижение ставки, отмечает Зварич.

В США индексы акций в пятницу снизились на 1,1-2,5% во главе с Nasdaq после публикации статданных по экономике США, утвердивших инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 390 тысяч при прогнозах роста на 318-325 тысяч, а апрельский прирост на 428 тысяч был пересмотрен до 436 тысяч. Безработица в США в прошлом месяце осталась на апрельском уровне 3,6% при прогнозах снижения до 3,5%.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов на фоне статистики из Китая (японский Nikkei вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Статистика из КНР указала на улучшение ситуации с активностью в секторе услуг в стране в связи с ослаблением антиковидных ограничений в Шанхае и других крупных городах.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co., в мае увеличился до 41,4 пункта по сравнению с 36,2 пункта в апреле, минимальным значением за 26 месяцев. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в мае вырос до 42,2 пункта на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Шанхае и Пекине. В апреле значение индикатора было на уровне 27,2 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник также преобладает оптимизм на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco; стоимость Brent превысила $120 за баррель. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $120,39 за баррель (+1,8% в пятницу), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $119,5 за баррель (+1,7% в пятницу). По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,3%.

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.