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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

НРД из-за санкций ЕС приостанавливает в банковской деятельности проведение операций в евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) (входит в группу "Московской биржи"), включенный в пятницу в санкционный список Евросоюза, признал ситуацию при осуществлении депозитарной и банковской деятельности чрезвычайной и при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро, говорится сообщении НРД клиентам.

Операции по списанию и зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Депозитарий рекомендует осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления.

При этом НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности.

НРД евро
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