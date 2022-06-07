В ЦБ назвали ожидаемым попадание Национального расчетного депозитария под санкции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Внесение Национального расчетного депозитария (НРД) в санкционный список ЕС был ожидаемым, сообщила директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Лариса Селютина.

"Мы эти риски, в общем-то, просчитывали, все было ожидаемо. Уже с конца февраля ожидать того, что произойдет чудо и завтра все устроится, было вполне наивно. И эти риски реализовались", - сказала Селютина во вторник на конференции "Рынок коллективных инвестиций".

О том, что Евросоюз ввел санкции против НРД (входит в группу Московской биржи), стало известно 3 июня. После этого НРД объявил, что при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро.