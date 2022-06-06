Квоты на экспорт российских минудобрений продлят до 31 мая 2023 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко поддержала продление до 31 мая 2023 года мер правительства по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Речь идет именно о таможенно-тарифных мерах, прежде всего, о квотировании экспорта, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Минсельхозу, Минобрнауки и региональным органам управления АПК поручено к 20 июля проработать подходы по стимулированию увеличения объемов внесения минудобрений до научно обоснованных значений и доложить предложения в правительство.

Россия квотирует экспорт минудобрений с 2021 года. Квоты действовали до 31 мая текущего года. В конце мая было принято решение продлить его с 1 июля до 31 декабря, оставив экспортное "окно" в июне из-за слабого спроса. Для азотных удобрений квота составит порядка 8,3 млн тонн, для сложных - чуть более 5,9 млн тонн.

Правкомиссия также поручила Минпромторгу и Минобрнауки с учетом состоявшегося обсуждения продолжить работу по обеспечению научных организаций сельскохозяйственного профиля необходимыми сельхозтехникой и оборудованием в приоритетном порядке. "Минпромторгу России с учетом ранее данных поручений правительства продолжить работу по организации производства отечественных свеклоуборочных и картофелеуборочных комбайнов", - сообщает пресс-служба.

Минсельхозу, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторгу при подготовке изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года предусмотреть меры, связанные с обеспечением аграриев сельхозтехникой и оборудованием.