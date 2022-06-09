Россия в мае увеличила экспорт удобрений по сети РЖД на 37%
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в мае выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными госмонополии.
Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего - в несколько раз - нарастили экспорт "Уралкалий" и "УралХим", которые в прошлом месяце продемонстрировали резкое снижение отгрузок за рубеж. Подконтрольный группе "УралХим" "ТольяттиАзот" в мае снизил объемы экспорта на 7,5%.
"ФосАгро" в прошлом месяце увеличила экспортные отгрузки по сети РЖД на 22,5%, "Еврохим" - на 10%.
Общий объем экспорта "Акрона" вырос на 37%, при этом отгрузки апатитового концентрата за рубеж резко сократились. В марте и апреле компания поставляла этот вид сырья в Бельгию, где расположены мощности одного из основных европейских потребителей - Prayon, а в мае отгрузок в этом направлении не было.
Основными направлениями экспорта "ЕвроХима", "Уралкалия" и "Акрона" в мае были Бразилия и Китай. Ряд производителей продолжали отгружать продукцию в Европу и США.
За 5 месяцев 2022 года экспорт удобрений из России просел на 24% год к году, до 12,5 млн тонн. Экспорт через порты снизился на 5%, до 8,6 млн тонн, через погранпереходы - упал почти на 48%, до 3,9 млн тонн.
Данные по экспортным отгрузкам удобрений крупнейших производителей РФ, тонн
|Май 2022 г.
|Апрель 2022 г.
|Изменение
|Акрон, апатитовый концентрат (дальнее зарубежье)
|3918
|19581
|-80 %
|Акрон, удобрения:
|330331
|223997
|47,5 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|328888
|223997
|47 %
|ближнее зарубежье
|1443
|-
|-
|Акрон, всего
|334249
|243578
|37 %
|Еврохим, хлористый калий (дальнее зарубежье)
|225273
|216871
|4 %
|Еврохим, удобрения:
|350170
|308031
|14 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|339481
|292593
|16 %
|ближнее зарубежье
|10689
|15438
|31 %
|Еврохим, всего
|575443
|524902
|10 %
|Уралкалий, хлористый калий (дальнее зарубежье)
|433519
|99265
|337 %
|УралХим, удобрения:
|105415
|28966
|264 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|77792
|1826
|4160 %
|ближнее зарубежье
|27623
|27140
|2 %
|Тольяттиазот (контролируется группой "УралХим"), удобрения:
|1507
|5891
|-7,5 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|22042
|19550
|13 %
|ближнее зарубежье
|1507
|5891
|-75 %
|ФосАгро, апатитовый концентрат:
|51275
|27623
|86 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|23642
|-
|-
|ближнее зарубежье
|27633
|27623
|без изменений
|ФосАгро, удобрения:
|833932
|695273
|20 %
|в т.ч. дальнее зарубежье
|829909
|688663
|20,5 %
|ближнее зарубежье
|4023
|6610
|-39 %
|ФосАгро, всего
|885207
|722896
|22,5 %