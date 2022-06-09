Россия в мае увеличила экспорт удобрений по сети РЖД на 37%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в мае выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными госмонополии.

Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего - в несколько раз - нарастили экспорт "Уралкалий" и "УралХим", которые в прошлом месяце продемонстрировали резкое снижение отгрузок за рубеж. Подконтрольный группе "УралХим" "ТольяттиАзот" в мае снизил объемы экспорта на 7,5%.

"ФосАгро" в прошлом месяце увеличила экспортные отгрузки по сети РЖД на 22,5%, "Еврохим" - на 10%.

Общий объем экспорта "Акрона" вырос на 37%, при этом отгрузки апатитового концентрата за рубеж резко сократились. В марте и апреле компания поставляла этот вид сырья в Бельгию, где расположены мощности одного из основных европейских потребителей - Prayon, а в мае отгрузок в этом направлении не было.

Основными направлениями экспорта "ЕвроХима", "Уралкалия" и "Акрона" в мае были Бразилия и Китай. Ряд производителей продолжали отгружать продукцию в Европу и США.

За 5 месяцев 2022 года экспорт удобрений из России просел на 24% год к году, до 12,5 млн тонн. Экспорт через порты снизился на 5%, до 8,6 млн тонн, через погранпереходы - упал почти на 48%, до 3,9 млн тонн.

Данные по экспортным отгрузкам удобрений крупнейших производителей РФ, тонн