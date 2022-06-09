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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Россия в мае увеличила экспорт удобрений по сети РЖД на 37%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в мае выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными госмонополии.

Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего - в несколько раз - нарастили экспорт "Уралкалий" и "УралХим", которые в прошлом месяце продемонстрировали резкое снижение отгрузок за рубеж. Подконтрольный группе "УралХим" "ТольяттиАзот" в мае снизил объемы экспорта на 7,5%.

"ФосАгро" в прошлом месяце увеличила экспортные отгрузки по сети РЖД на 22,5%, "Еврохим" - на 10%.

Общий объем экспорта "Акрона" вырос на 37%, при этом отгрузки апатитового концентрата за рубеж резко сократились. В марте и апреле компания поставляла этот вид сырья в Бельгию, где расположены мощности одного из основных европейских потребителей - Prayon, а в мае отгрузок в этом направлении не было.

Основными направлениями экспорта "ЕвроХима", "Уралкалия" и "Акрона" в мае были Бразилия и Китай. Ряд производителей продолжали отгружать продукцию в Европу и США.

За 5 месяцев 2022 года экспорт удобрений из России просел на 24% год к году, до 12,5 млн тонн. Экспорт через порты снизился на 5%, до 8,6 млн тонн, через погранпереходы - упал почти на 48%, до 3,9 млн тонн.

Данные по экспортным отгрузкам удобрений крупнейших производителей РФ, тонн

Май 2022 г. Апрель 2022 г. Изменение
Акрон, апатитовый концентрат (дальнее зарубежье) 3918 19581 -80 %
Акрон, удобрения: 330331 223997 47,5 %
в т.ч. дальнее зарубежье 328888 223997 47 %
ближнее зарубежье 1443 - -
Акрон, всего 334249 243578 37 %
Еврохим, хлористый калий (дальнее зарубежье) 225273 216871 4 %
Еврохим, удобрения: 350170 308031 14 %
в т.ч. дальнее зарубежье 339481 292593 16 %
ближнее зарубежье 10689 15438 31 %
Еврохим, всего 575443 524902 10 %
Уралкалий, хлористый калий (дальнее зарубежье) 433519 99265 337 %
УралХим, удобрения: 105415 28966 264 %
в т.ч. дальнее зарубежье 77792 1826 4160 %
ближнее зарубежье 27623 27140 2 %
Тольяттиазот (контролируется группой "УралХим"), удобрения: 1507 5891 -7,5 %
в т.ч. дальнее зарубежье 22042 19550 13 %
ближнее зарубежье 1507 5891 -75 %
ФосАгро, апатитовый концентрат: 51275 27623 86 %
в т.ч. дальнее зарубежье 23642 - -
ближнее зарубежье 27633 27623 без изменений
ФосАгро, удобрения: 833932 695273 20 %
в т.ч. дальнее зарубежье 829909 688663 20,5 %
ближнее зарубежье 4023 6610 -39 %
ФосАгро, всего 885207 722896 22,5 %
РЖД Уралкалий УралХим ТольяттиАзот ФосАгро Акрон
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