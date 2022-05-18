Абрамченко пообещала продлить квоты на экспорт минудобрений до декабря

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений с 1 июня до как минимум декабря 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

"По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции. С 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 млн тонн удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее", - цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

По мнению вице-премьера, меры, которые правительство уже приняло для обеспечения сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами, доказали свою эффективность.

Квота на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений была введена с 1 декабря 2021 года до до 31 мая 2022 года. До 1 мая 2022 года был запрещен экспорт аммиачной селитры. Между производителями продукции и регионами были заключены соглашения о сохранении цен для внутренних потребителей.

По данным Минсельхоза, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%, уточнили в пресс-службе Абрамченко.

Продлить квоты на экспорт удобрений правительству поручил президент. В апреле речь шла о продлении квот до августа.

На заседании правкомиссии также обсуждался вопрос об обеспечении сельхозпроизводителей техникой и оборудованием. Основной механизм госсоддержки спроса на отечественную сельхозтехнику - программа предоставления субсидий ее производителям. На ее реализацию в 2021 году выделено 10 млрд рублей. Аграриям было отгружено почти 22,5 тысячи машин на 99,5 млрд рублей.

Дополнительно Минпромторг разработал проект постановления правительства, предусматривающий создание отдельной подпрограммы "Сельскохозяйственная техника и оборудование", которая будет направлена на создание и внедрение в серийное производство сельскохозяйственной техники и оборудования. По итогам заседания комиссии Минпромторгу поручено ускорить решение вопросов, связанных с производством картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов.

Кроме того, на заседании обсуждались риски нехватки запчастей для импортных сельхозмашин из-за санкций. Представители Минпромторга проинформировали членов комиссии о проводимой работе в области импортозамещения сельхозтехники и подготовке новых инвестиционных проектов.