Страховщики просят доработать законопроект о выплатах за водителей с Украины без ОСАГО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики считают, что нужно ко второму чтению доработать законопроект о выплатах по "автогражданке" при ДТП с участием водителей-физлиц, приехавших с территории Украины, ДНР и ЛНР и не имеющих полисов ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" эксперт на рынке ОСАГО.

По его словам, аппарат Госдумы подготовил заключение на законопроект с несколькими серьезными замечаниями.

Законопроект в палату внес первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин, его обсуждают в ускоренном порядке. Первое чтение документ прошел в мае.

В первоначальной редакции поправок водителям, чьи транспортные средства зарегистрированы на Украине, в ДНР и ЛНР, предоставлялся переходный период в 10 дней (с момента пересечения границы), в течение которого они могли ездить по России без полиса ОСАГО. С них не снималась обязанность оформить такой полис, но у них была отсрочка.

Поправки с изменениями ко второму чтению этого законопроекта содержат 2 важных новации, они в том числе ставят вопрос о компенсациях при ДТП для водителей из этих регионов в переходный период, сообщил "Интерфаксу" собеседник.

"Первая новелла предусматривает расширение срока переходного периода в 9 раз, водителям можно ездить без полиса ОСАГО не 10, а 90 дней (в поправках, предложенных ко второму чтению). Эта поправка не вызвала серьезных возражений в экспертном сообществе", - сказал он.

Зато вторая новелла, хотя также принята принципиально страховщиками, вызвала их возражения, когда дошло до уточнения порядка ее реализации. "Судя по последней редакции законопроекта, страховщики ОСАГО должны возмещать незастрахованный ущерб за свой счет, из средств компфондов РСА, безвозвратно", - пояснил собеседник агентства.

Первоначально, по его словам, речь шла о том, чтобы Российский союз автостраховщиков (РСА) для соответствующих категорий водителей организовал выплаты из средств компфондов в рамках возмещения ущерба при условии последующей компенсации расходов фонда. Варианты компенсации затрат обсуждались в начале апреля на рабочем совещании в думском комитете по финансовому рынку с участием представителей заинтересованных ведомств.

Эксперты предложили воспользоваться опытом Крыма, где в 2014 году вводился переходный период, когда страхование ОСАГО не было налажено. "Этот порядок предусматривал, что затраты РСА из компфондов на выплаты автовладельцам-физлицам в дальнейшем компенсируются из средств Пенсионного фонда РФ. В редакции, подготовленной ко II чтению и уже направленной на согласование заинтересованным сторонам, вообще отсутствует какой-либо порядок компенсации Российскому союз автостраховщиков расходов из компфондов", - обратил внимание собеседник "Интерфакса".

Это беспокоит страховщиков ОСАГО, "поскольку объем фондов и так снизился в связи с уходом ряда игроков ОСАГО с рынка, расчеты по предстоящим новым выплатам не проводились, законом об ОСАГО такие выплаты строго регламентированы".

Из фондов гарантий РСА идут выплаты по всем рискам и обязательствам по договорам ОСАГО вместо лишившихся лицензии и покинувших рынок автостраховщиков. Кроме того, выплаты из фонда по закону положены, если причинитель вреда неизвестен и скрылся с места ДТП. Но такие выплаты покрывают только ущерб жизни и здоровью, вред имуществу не возмещается.

В замечаниях к законопроекту, подготовленных аппаратом Госдумы, говорится о необходимости "уточнения характера правоотношений между профессиональным объединением страховщиков и прибывшими с указанных территорий лицами, транспортными средствами, после осуществления профобъединением компенсационных выплат в пользу потерпевших". Также требуется решить вопросы, за счет каких ресурсов профобъединения - фонда гарантий или резерва текущих выплат, какого-то иного - будет "осуществляться возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, это не предусмотрено законом об ОСАГО", говорится в заключении думского аппарата.