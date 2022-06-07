Brent подорожала до $120,69 за баррель

Фото: Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют.

Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты снижает цены на нефть для покупателей, использующих другие валюты.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют, перешел к снижению и теряет 0,1%. Ранее в ходе сессии подъем индекса превышал 0,3%.

К 18:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (0,99%), до $120,69 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,19 (1%), до $119,69 за баррель.

Аналитики Уолл-стрит сохраняют "бычий" настрой в отношении нефтяного рынка, отмечает Bloomberg.

Так, Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10, до $135 за баррель, отметив восстановление глобального спроса и сокращение поставок из России.

Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.