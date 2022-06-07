Международные резервы Украины в январе-мае упали на 19% до $25,1 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили $25,101 млрд, что на 7% меньше, чем на начало мая ($26,945 млрд). Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

"Они сократились, прежде всего, из-за продажи валюты на межбанковском рынке", - пояснил регулятор.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, чистые международные резервы – $20,767 млрд. Таким образом, с начала года показатель упал почти на 19%.

НБУ отмечает, что на динамике резервов в мае отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $144,8 млн в эквиваленте.

Уточняется, что из них $60,2 млн было направлено на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в мае валютные поступления в пользу правительства составили $1 млрд 66 млн в эквиваленте, в том числе 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, 582,3 млн евро – от ЕС.

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в мае $68,6 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

На динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В мае регулятор продал на валютном рынке $3,41 млрд и купил $56,4 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $63,1 млн в эквиваленте, отмечает НБУ.

Регулятор также уточняет, что чистые международные резервы Украины в мае сократились на $1,86 млрд, или на 11,1% – до $16,779 млрд.