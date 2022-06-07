Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий правила сделок в сфере ритейла на фоне введения санкций и ухода с российского рынка иностранных торговых сетей, но убрала из итогового текста положение о повышении с 25% до 35% ограничения по доле рынка при всех сделках в ритейле.

Законопроект № 68181-8 был внесен в палату группой депутатов в начале февраля. Изначально он регулировал формы государственного партнерства приютов для животных и относился к компетенции комитета по собственности, однако ко второму чтению в него были внесены поправки, касающиеся торговой деятельности.

Перед вторым чтением в тексте законопроекта предлагалось с 15 июня повысить с 25% до 35% действующее ограничение по доле рынка при всех сделках в ритейле, также документ временно (с 15 июня до 31 декабря 2022 года) снимал для ритейлеров данное ограничение при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

На пленарном заседании 7 июня председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил о замечаниях к законопроекту со стороны Минпромторга и попросил перенести его рассмотрение. В итоге депутаты приняли законопроект во втором чтении, но без нормы о повышении порога до 35%. Новый текст законопроекта был роздан в зале заседания.

18 мая о планах снять ограничение по непревышению 25%-й доли рынка при сделках в ритейле заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. "Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками", - говорил он, объясняя, что действующий барьер "может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках".

"Рассчитываем, что эти предложения позволят существенно упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, поддержать бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов, ну и конечно сохранить коллективы таких компаний в случае, если какие-либо иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в стране", - отмечал глава правительства.

Отмена барьера по доле рынка в регионе для ритейлера могла бы быть полезна для покупки ритейлером X5 Retail Group сети финских супермаркетов Prisma в Петербурге, говорил гендиректор Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По данным "Ведомостей" на 2020 год, доля X5 Group на рынке Петербурга достигала 28,9%.