Мантуров допустил увеличение лимита доли рынка для ритейла в ближайшее время

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что решение об увеличении предельной доли рынка для ритейла в РФ до 35% с 25% будет утверждено в ближайшее время, законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров, отметив, что мера вызвана уходом с российского рынка иностранных игроков.

"Мы решили в определенном смысле подготовиться, имею в виду – откорректировать закон о торговле, который позволяет увеличивать долю присутствия на рынке с нынешних 25% до 35% в определенных районах, которые сегодня представлены той или иной российской компанией", - сказал он, выступа на форуме "Неделя ритейла".

"Это временная обоснованная мера, которая должна действовать как минимум до конца года", - отметил Мантуров.

6 июня группа депутатов внесла в парламент законопроект, который с 15 июня повышает с 25% до 35% действующее ограничение по доле рынка при сделках в ритейле. Также документ временно с 15 июня и до конца года снимает для ритейлеров данное ограничение при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие РФ.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№68181-8), который изначально регулировал формы государственного партнерства приютов для животных.

Отменить до 2023 года положение закона о торговле, которая ограничивает максимальную долю торговых сетей на рынке региона, ранее предлагал Минпромторг. Это предложение может быть полезно для покупки ритейлером X5 Retail Group сети финских супермаркетов Prisma в Петербурге, говорил гендиректор Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Премьер-министр Михаил Мишустин в правкомиссии по повышению устойчивости экономики сообщил 18 мая, что власти до конца 2022 года отменят ограничение в 25% доли рынка при сделках в ритейле, если речь идет о приобретении активов у уходящих из России иностранных компаний.