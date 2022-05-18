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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Мишустин пообещал отменить ограничение по доле рынка для сделок в ритейле

Мишустин пообещал отменить ограничение по доле рынка для сделок в ритейле
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти до конца 2022 года отменят ограничение в 25% доли рынка при сделках в ритейле, если речь идет о приобретении активов у уходящих из России иностранных компаний, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин в правкомиссии по повышению устойчивости экономики.

Также, по его словам, будет повышен до 2 млрд рублей порог стоимости активов, при покупке которых будет действовать упрощенный порядок согласования с Федеральной антимонопольной службой. Премьер сообщил об этом, комментируя утвержденный дополнительный пакет мер по поддержке экономики в условиях санкций.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что эти меры позволят существенно упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, "поддержать бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов, ну и конечно сохранить коллективы таких компаний в случае, есть какие-либо иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в стране".

Сейчас упрощенный порядок согласования сделок с ФАС действует при приобретении активов стоимостью до 800 млн рублей. Речь идет о приобретении акций, долей в имуществе и прав в отношении коммерческих организаций.

Мишустин напомнил, что при упрощенном порядке покупателю не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, а можно сэкономить время и направить в антимонопольную службу уведомление о совершенной сделки.

Повышение порога до суммы сделки в 2 млрд рублей не коснется сделок со стратегическими предприятиями. "За этим антимонопольная служба продолжит внимательно следить. Равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов", - подчеркнул премьер-министр.

"Одновременно планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранным собственниками. Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться больше 25% товарооборота на определённой территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтом до начала следующего года ограничение будет приостановлено", - продолжил он.

Отменить до 2023 года положение закона о торговле, которая ограничивает максимальную долю торговых сетей на рынке региона, ранее предлагал Минпромторг. Это предложение может быть полезно для покупки ритейлером X5 Retail Group сети финских супермаркетов Prisma в Петербурге, говорил гендиректор Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По данным "Ведомостей" на 2020 год, доля X5 Group на рынке Петербурга достигала 28,9%.

Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде". О том, что в России торговые точки Prisma могут занять "Перекрестки", говорил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Эти торговые площади находятся под управлением Fort Group.

Михаил Мишустин ФАС Правительство Минпромторг Петербург X5 Retail Group Prisma
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