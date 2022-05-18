Мишустин пообещал отменить ограничение по доле рынка для сделок в ритейле

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти до конца 2022 года отменят ограничение в 25% доли рынка при сделках в ритейле, если речь идет о приобретении активов у уходящих из России иностранных компаний, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин в правкомиссии по повышению устойчивости экономики.

Также, по его словам, будет повышен до 2 млрд рублей порог стоимости активов, при покупке которых будет действовать упрощенный порядок согласования с Федеральной антимонопольной службой. Премьер сообщил об этом, комментируя утвержденный дополнительный пакет мер по поддержке экономики в условиях санкций.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что эти меры позволят существенно упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, "поддержать бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов, ну и конечно сохранить коллективы таких компаний в случае, есть какие-либо иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в стране".

Сейчас упрощенный порядок согласования сделок с ФАС действует при приобретении активов стоимостью до 800 млн рублей. Речь идет о приобретении акций, долей в имуществе и прав в отношении коммерческих организаций.

Мишустин напомнил, что при упрощенном порядке покупателю не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, а можно сэкономить время и направить в антимонопольную службу уведомление о совершенной сделки.

Повышение порога до суммы сделки в 2 млрд рублей не коснется сделок со стратегическими предприятиями. "За этим антимонопольная служба продолжит внимательно следить. Равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов", - подчеркнул премьер-министр.

"Одновременно планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранным собственниками. Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться больше 25% товарооборота на определённой территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтом до начала следующего года ограничение будет приостановлено", - продолжил он.

Отменить до 2023 года положение закона о торговле, которая ограничивает максимальную долю торговых сетей на рынке региона, ранее предлагал Минпромторг. Это предложение может быть полезно для покупки ритейлером X5 Retail Group сети финских супермаркетов Prisma в Петербурге, говорил гендиректор Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По данным "Ведомостей" на 2020 год, доля X5 Group на рынке Петербурга достигала 28,9%.

Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде". О том, что в России торговые точки Prisma могут занять "Перекрестки", говорил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Эти торговые площади находятся под управлением Fort Group.