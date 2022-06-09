Тинькофф банк с 23 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте, говорится в сообщении банка в официальном телеграм-канале в четверг.

Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно, отмечает банк.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - пояснила кредитная организация.

Кроме того, Тинькофф банк с 23 июня перестает открывать накопительные счета в валюте, такие счета можно будет открыть только в рублях. "Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства - переведены на счета клиентов в этих же валютах", - заявил банк.

Кредитная организация до 30 июня отменит комиссию за SWIFT-переводы.

Тинькофф банк с 6 июня повысил комиссии по SWIFT-переводам. Анонсируя эти изменения, кредитная организация отмечала, что переводы по SWIFT становятся сложнее, требуют множество новых процедур от банка. В начале мая банк приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения.

"В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов-частных лиц - лишнее тому подтверждение. Суммы, превышающие 1000 у.е в обозначенных валютах, хранят на своих счетах незначительная часть наших клиентов. И мы заранее информируем их о том, что будем вынуждены взимать плату за размещение долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

Кредитная организация отмечает, что клиенты могут перевести эти средства на свои другие счета, инвестировать в ценные бумаги, золото или конвертировать в другие валюты. "В ближайшее время мы предложим клиентам счета в альтернативных валютах. Это вынужденная мера", - заявил банк.

Аналогичную практику Тинькофф банк в ближайшее время распространит и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, заявила кредитная организация. При этом эта мера не затронет ценные бумаги.

Навстречу девалютизации

Тинькофф банк с 28 мая перестал открывать вклады в валюте. Эту меру кредитная организация тогда назвала временной. "Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - отмечал банк.

Тинькофф банк предложил клиентам использовать накопительные или карточные счета для операций с долларами США, евро и фунтом. При этом банк тогда не исключил в будущем введения отрицательных ставок по валютным счетам, что и было анонсировано 9 июня.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.). Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е. Для счетов в японских иенах пороги установлены на уровне 500 тыс. иен для всех обычных клиентов и 5 млн иен для премиальных клиентов. Комиссия по остаткам на сумму свыше 500 тыс. у.е. (5 млн иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

Вопрос отрицательных ставок по валютных депозитам и текущим счетам не раз поднимался российскими банками и регулятором. Так, еще осенью 2019 года ЦБ РФ обратил внимание на то, что при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Из-за этого российские кредитные организации получают отрицательную маржу, отмечал ЦБ.

Вскоре ряд крупных российских банков приостановили прием вкладов в евро, а в 2020 году некоторые кредитные организации ввели комиссию за обслуживание счетов в евро.

Сейчас вновь обсуждается тема законодательного закрепления возможности устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам (по текущим счетам это возможно, но по вкладам запрещено по закону). При этом речь идет только о депозитах юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, сообщила в конце мая первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".