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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Банк России будет проверять риски инвестиций УК в иностранные активы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России будет внимательно следить за фактами покупки управляющими компаниями (УК) иностранных ценных бумаг в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Это не говорит о том, что приобретение иностранных активов невозможно вовсе. Возьмем, например, страны с которыми у нас в ближайшее время будут тесные взаимоотношения. Те же ЕАЭС, Китай, Индия, другие азиатские страны. Там риски меньше, надо их взвесить, и, поняв плюсы и минусы, принять правильное решение для инвесторов", - сказала она в кулуарах конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

"А если предположить, что сейчас УК начнет инвестировать в те активы, которые уже в запрете, - вопросы будут возникать", - продолжила Шишлянникова.

По ее словам, регулятор хочет от УК услышать "четкий и понятный, мотивированный и аргументированный ответ", почему они приняли такое решение и как оно соотносится с фидуциарной ответственностью перед пайщиками.

Банк России Ольга Шишлянникова ЕАЭС Китай Индия
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