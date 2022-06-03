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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Оборот торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" в мае упал в 2,4 раза год к году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" в мае 2022 года составил $11,04 млрд, что на 24,1% больше, чем в апреле 2022 года ($8,9 млрд) и в 2,4 раза меньше, чем в мае 2021 года ($26,67 млрд), сообщается в пресс-релизе биржи.

Ранее сообщалось, что оборот торгов на "СПБ бирже" в режиме основных торгов по иностранными ценными бумагами в марте составил $5,9 млрд, следовательно, в апреле рост к марту составил 50,8%, снижение к апрелю 2021 года ($27,67 млрд) - в 3,1 раза.

Среднедневной объем торгов в мае увеличился на 17,8% по сравнению с апрелем и составил $0,53 млрд. Участники торгов в режиме основных торгов в мае заключили 10,2 млн сделок против 6,76 млн сделок в апреле (рост на 50,9%).

Количество активных счетов инвесторов в мае уменьшилось на 9,9%, до 371,19 тыс. с 411,94 тыс. в апреле. Количество активных счетов в феврале составляло 856,1 тыс., следовательно, в мае их стало в 2,3 раза меньше.

Количество счетов с позициями по ценным бумагам в мае составило 1,7 млн.

Сделки в мае заключались с 1642 акциями и депозитарными расписками международных компаний.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами в феврале стали акции и депозитарные расписки Tesla, NVIDIA Corp., Advanced Micro Devices, Alibaba, Apple Inc., Coinbase Global, Occidental Petroleum, Netflix Inc., Amazon.com Inc., Carnival Corp.

СПБ биржа
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