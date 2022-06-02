Выводить деньги и ценные бумаги от брокеров под санкциями можно будет без уплаты НДФЛ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающих от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Полностью избавим от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, попавшего под иностранные санкции", - сказал он.

По действующему законодательству, причитающийся НДФЛ по операциям с финансовыми инструментами удерживается по окончании налогового периода либо до его истечения в момент вывода денежных средств с брокерского счета, а также при расторжении договора с брокером.