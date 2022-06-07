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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

OR Group не погасила досрочно бонды двух выпусков на общую сумму 61 млн рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-03 на 2,03 млн рублей и серии 001Р-04 на 59,018 млн рублей.

Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

В апреле компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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