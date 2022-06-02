OR Group не будет публиковать квартальный отчет по РСБУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") отказалась от публикации промежуточной бухгалтерской отчетности по РСБУ за первый квартал 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"OR Group приняла решение не публиковать промежуточную бухгалтерскую отчетность за 3 месяца 2022 по эмитентам ООО "ОР" и ПАО "ОРГ"", - уточнил собеседник агентства.

Он объяснил это решение тем, что "у иностранных акционеров отсутствует возможность осуществлять операции с ценными бумагами материнской компании группы - ПАО "ОРГ", и публикация данной информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к иностранным акционерам".

OR Group в 2021 году сократила консолидированную выручку по РСБУ на 21% по сравнению с показателем 2020 года, до 8,568 млрд рублей.

"ОР" в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В апреле компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. К 20 апреля у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью из 760 торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.