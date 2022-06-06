OR Group не смогла досрочно погасить бонды 4 выпусков на общую сумму 138,4 млн рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей, серии 001Р-02 на 52,1 млн рублей, серии 001Р-03 на 26,1 млн рублей и серии 002Р-02 на 4,2 млн рублей.

Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов, а также нарушения ковенант по отчетности, сообщила компания.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

В апреле компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. У компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.