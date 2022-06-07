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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Эксперт отметил рост спроса на наружную рекламу в Екатеринбурге после блокировки соцсетей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге рынок цифровой наружной рекламы в первом квартале 2022 года вырос почти на 50%, повышенный спрос отмечается и по данным на июнь, сообщила "Интерфаксу" директор департамента стратегии и маркетинга Gallery (digital-оператор на рынке наружной рекламы, входит в Медиа1) Марина Сурыгина.

Рост спроса, в том числе, фиксируется среди компаний, ранее не использующих аналогичные ресурсы, добавила она.

"Например, интернет площадки, которые приходят с большими бюджетами. IT-компании - это новые рекламодатели, которые никогда раньше в "наружке" не размещались. Плюс - большой пласт самозанятых и малый бизнес, которые потеряли соцсети, они тоже все пришли размещаться в "наружку"", - отметила она.

По словам Сурыгиной, что аналогичная картина складывается и в других российских городах. При этом, помимо новых рекламодателей, в сфере цифровой наружной рекламы наращивают свои бюджеты банки и недвижимость.

В апреле 2022 года в Екатеринбурге интернет-ресурсы и услуги поднялись с большим отрывом на первое место, опередив лидировавшие годом ранее сегмент недвижимости и строительства и оптово-розничную торговлю. В то же время сегмент "автомобили, сервис", занимавший в апреле 2021 года пятую строчку, опустился на 18-е место.

Как отметила Сурыгина, появление новых ниш на рынке цифровой наружной рекламы позволяет делать позитивные прогнозы на 2022 год, несмотря на уход некоторых рекламодателей после политических изменений.

Gallery Екатеринбург Медиа1 Марина Сурыгина
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