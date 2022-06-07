Эксперт отметил рост спроса на наружную рекламу в Екатеринбурге после блокировки соцсетей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге рынок цифровой наружной рекламы в первом квартале 2022 года вырос почти на 50%, повышенный спрос отмечается и по данным на июнь, сообщила "Интерфаксу" директор департамента стратегии и маркетинга Gallery (digital-оператор на рынке наружной рекламы, входит в Медиа1) Марина Сурыгина.

Рост спроса, в том числе, фиксируется среди компаний, ранее не использующих аналогичные ресурсы, добавила она.

"Например, интернет площадки, которые приходят с большими бюджетами. IT-компании - это новые рекламодатели, которые никогда раньше в "наружке" не размещались. Плюс - большой пласт самозанятых и малый бизнес, которые потеряли соцсети, они тоже все пришли размещаться в "наружку"", - отметила она.

По словам Сурыгиной, что аналогичная картина складывается и в других российских городах. При этом, помимо новых рекламодателей, в сфере цифровой наружной рекламы наращивают свои бюджеты банки и недвижимость.

В апреле 2022 года в Екатеринбурге интернет-ресурсы и услуги поднялись с большим отрывом на первое место, опередив лидировавшие годом ранее сегмент недвижимости и строительства и оптово-розничную торговлю. В то же время сегмент "автомобили, сервис", занимавший в апреле 2021 года пятую строчку, опустился на 18-е место.

Как отметила Сурыгина, появление новых ниш на рынке цифровой наружной рекламы позволяет делать позитивные прогнозы на 2022 год, несмотря на уход некоторых рекламодателей после политических изменений.