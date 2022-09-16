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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Российский рынок рекламы в I полугодии сократился на 6%

II квартал стал для отрасли "ярко выраженным кризисным", отмечают эксперты

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок рекламы в первом полугодии 2022 года сократился на 6% в годовом исчислении и составил 245-250 млрд рублей, свидетельствуют оценки экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

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Если в I квартале в отдельные месяцы некоторые медиа-сегменты показывали положительную динамику, то II квартал стал для отрасли "ярко выраженным кризисным" - фактически во всех сегментах сокращение объемов рекламы исчислялось двузначными числами, в некоторых падение составило несколько десятков процентов, говорится в сообщении АКАР.

По оценке ассоциации, рекламный рынок во II квартале упал на 16% (после роста на 5% в I квартале).

На этот раз АКАР не стала давать оценки динамики рынка в отдельных сегментах (интернет, ТВ, радио, пресса, out of home) - из-за "резких и не всегда до конца понятных" изменений структуры рынка под воздействием кризиса. Сократился не только спрос, но и предложение (из-за ухода с рынка ряда интернет-ресурсов, журналов, поставщиков контента). Кроме того, снизилось качество и разнообразие используемых на рынке технологий и сервисов, что также существенно усложнило оценку.

Так, сегмент интернет-рекламы - крупнейший сегмент рынка - пережил "самую большую трансформацию за всю его историю развития", предполагает АКАР. В полном объеме оперативно компенсировать потерю инвентаря невозможно, но крупнейшие российские площадки, по оценке АКАР, даже в кризисном II квартале показали очень высокую динамику, воспользовавшись уходом конкурентов. "Можно ожидать, что в дальнейшем остающиеся на российском рынке игроки сумеют в полном объеме удовлетворить спрос рекламодателей и компенсировать потери рынка интернет-рекламы", - отмечается в сообщении.

Телевидение - медиа с высокой долей бюджетов иностранных рекламодателей - оказалось в сложной ситуации в марте и апреле, но благодаря диверсификации клиентского листа и оперативному привлечению новых рекламодателей реализации самых негативных сценариев удалось избежать. Драйверами рекламного рынка на федеральном ТВ оставались категории e-commerce, финансовых услуг и телекома.

АКАР
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