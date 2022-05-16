РКН объявил о почти 100% эффективности блокировок Facebook и Instagram

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил о высокой эффективности блокировок иностранных соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"По поводу довести до конца блокировки. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%", - сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в понедельник на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Вице-спикер Анна Кузнецова, глава вышеуказанной комиссии попросила Роскомнадзор найти решение по доведению ситуации с блокировками Facebook и Instagram "до конца".

Она рассказала, что сейчас сложилась ситуация, когда "взрослые люди ушли из иностранных сетей, а дети там остались".

"Если раньше там были зарегистрированы мои дети, я видела, что они там делают - публикуют контент, я была подписана на их странички, они - на мои, мы переписывались, иногда даже по каким-то делам. А сейчас я не вижу. И также другие родители - мы ушли сознательно по понятным причинам, но наши дети там. И мы не имеем сейчас возможности смотреть за тем, что сейчас происходит", - пояснила Кузнецова.

"Каким образом мы будем решать этот вопрос? Нам важно доводить дела до конца. А то получается, что дети остались в этой среде агрессивной. Кто-то расскажет, кто-то не расскажет родителям о том, что там происходит", - отметила она.

"Это нуждается в срочной позиции ведомства, тех структур, которые занимаются безопасностью детей. И техническом решении, которое нужно рассмотреть и найти комфортное решение, правильное, интересное, нужное и своевременное. Но оставлять без решения ни в коем случае нельзя", - подчеркнула Кузнецова.