Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американская электронная корпорация IBM полностью прекращает работу в России и начала увольнять сотрудников в стране, сообщает Reuters со ссылкой на письмо CEO компании Арвинда Кришны сотрудникам.

По данным агентства, служебная записка была разослана на прошлой неделе. Решение вызвано продолжающейся неопределенностью на фоне ситуации на Украине, говорится в письме.

До этого IBM заявляла о приостановке деятельности в России.

По данным представителя IBM, в России работает несколько сотен сотрудников корпорации. Компания намерена продолжать поддерживать сотрудников из России, отмечается в письме.