Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

"Аэрофлот" и ОАК подпишут соглашение на поставку 300 самолетов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планируют подписать рамочный договор на поставку 300 самолетов. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с планами авиакомпании.

Речь идет о самолетах Superjet 100, МС-21 и Ту-214, уточнил один из них. Точное количество и сроки поставок издание не приводит. Договор будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в середине июня.

Представитель ОАК не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах подписания договора: "С нашим крупнейшим партнером - группой "Аэрофлот" - мы постоянно работаем в тесном контакте как над реализацией текущих, так и над перспективными соглашениями".

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. На Восточном экономическом форуме компании договорились о поставках в 2019-2026 гг. ста "Суперджетов" (из них на данный момент поставлено менее 30; всего, с учетом предыдущих контрактов, в парке группы 77 самолетов SSJ100). В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 годах 50 МС-21 – этот лайнер до сих пор не сертифицирован, первые ограниченные поставки ожидаются в 2024 году.

К 2025 году "Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114, к 2030-му – около 500, говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью турецкой газете Star ранее в июне.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Аэрофлот ОАК Объединенная авиастроительная корпорация Superjet-100 МС-21 Ту-214
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });