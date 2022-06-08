Беглов анонсировал участие в ПМЭФ делегаций из недружественных стран

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подали представители, в том числе из недружественных государств, сообщил через пресс-службу губернатор Петербурга Александр Беглов.

"До начала работы юбилейного Петербургского международного экономического форума остаются считанные дни. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", - сказал он.

Что это за страны, не уточняется. В конце апреля Беглов говорил, что участие в ПМЭФ подтвердили представители 69 стран.

По словам губернатора, подготовка к форуму идет по графику. В частности, уже сформирована собственная большая деловая программа Санкт-Петербурга.

В Петербурге будет подписано более 40 соглашений, уточнили в пресс-службе Смольного. Перечень соглашений был рассмотрен на рабочем совещании по подготовке к ПМЭФ. Почти половина из них - инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, финансовыми институтами. Будет подписан ряд соглашений о развитии сотрудничества между Петербургом и регионами.

В деловую программу включены 13 дискуссионных сессий с участием ведущих российских и международных экспертов по ключевым вопросам развития производственного, научного и инфраструктурного потенциала Петербурга на ближайшие годы, сообщили также в пресс-службе.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем конгресса выступит Египет.

6 июня в Смольном отмечали, что по адресам проведения ПМЭФ и по пути следования гостей форума городские службы приводят в порядок дорожное покрытие и занимаются озеленением.

В поздравительном обращении к участникам форума президент Владимир Путин отметил сложность ситуации в экономике: "Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия". Одновременно он назвал кризис и временем возможностей и спрогнозировал, что "для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета", но при этом экономика страны "сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество".