АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" приобрело 100% компании-производителя минеральной воды "Архыз", сообщила корпорация.

ООО "Архыз Оригинал" было куплено через 100-процентную структуру корпорации - ООО "Система Телеком Активы".

Общая сумма сделки составляет около 450 млн рублей, большая часть оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании.

ФАС одобрила сделку в мае, ходатайство в антимонопольный орган было направлено в феврале.

ООО "Архыз Оригинал" зарегистрирована в 2017 году и специализируется на производстве безалкогольных напитков, минеральных и прочих питьевых вод в бутылках. Компания владеет товарными знаками "Архыз Vita", а также 100% ООО "Торговый Дом "Дельта", которое является оптовым поставщиком "Архыза".

По данным "Системы", компании также принадлежат скважины с лечебно-столовой и питьевой минеральной водой (2 скважины в селе Архыз, 3 скважины в селе Кардоникская, 1 скважина в поселке Винсады и 1 скважина в поселке Красный Восток), а также заводы в Архызе и Черкесске общей мощностью 41 тысяча бутылок в час и завод в Винсадах мощностью 10 тысяч бутылок в час.

В 2021 году выручка ГК "Архыз" превысила 1 млрд рублей. К 2026 году компания планирует увеличить выручку в 14 раз по отношению к 2021 году и нарастить долю рынка до 12% с текущих 1,5%.