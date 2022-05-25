ФАС разрешила "Системе" купить производителя воды "Архыз"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ПАО АФК "Система" - ООО "Система Телеком Активы" - приобрести производителя минеральной воды "Архыз". В ФАС считают, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке безалкогольных напитков, говорится в сообщении ведомства.

В феврале ООО "Система Телеком Активы" подала в антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% ООО "Архыз Оригинал".

ООО "Архыз Оригинал" зарегистрирована в 2017 году и специализируется на производстве безалкогольных напитков, минеральных и прочих питьевых вод в бутылках. Компания, в частности, владеет товарными знаками "Архыз Vita", ей также принадлежит 100% ООО "Торговый Дом "Дельта", которое является оптовым поставщиком "Архыза".

"АФК "Система" заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счет пополнения продуктового портфеля. В том числе за счет приобретения компании "Архыз Оригинал"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 99,11% "Архыз Оригинал" принадлежит ООО "Юридическая компания "Вангвард", еще 0,89% - у Сергея Зеленцова.

"Система Телеком Активы" в отчете за 2020 год указывала, что предоставила ООО "Архыз Оригинал" заем на 291 млн рублей со сроком погашения в декабре 2023 года и ставкой 10,65%.