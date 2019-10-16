Связанная с Евтушенковым компания получит эксклюзивное право разливать "Ессентуки"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В правительстве решили поддержать идею объединить недропользователей в Кавказских Минеральных Водах, то есть, все активы по добыче минеральной воды и ее розливу на базе компании "Холдинг аква". Как пишут "Ведомости", это решение было принято на заседании 3 сентября у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

"Холдинг аква" был создан в 2017 году, 25% холдинга принадлежит принадлежит государственному недропользователю "Кавминкурортресурсы", остальное - компании "Аква инвестиции". 33,3% "Аква инвестиций" контролирует АФК "Система" Владимира Евтушенкова, еще 33,3% – сын Давида Якобашвили Михаил. Они купили доли у прежнего единоличного владельца компании Евгения Логинова. Еще 5% принадлежит руководителю "Аква инвестиций", инвестдиректору АФК Никите Шашкину. Два источника "Ведомостей" в окружении Шашкина называют его зятем бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.

"Аква инвестиции" передадут холдингу в собственность права на добычу воды из Ессентукского месторождения, или около 82% добычи, и три производственные площадки, сообщил представитель "Холдинга аква". "Кавминкурортресурсы" передадут холдингу право на добычу оставшихся 18% "Ессентуков" и других вод.

Когда Хлопонин был полпредом президента на Северном Кавказе, он предложил для борьбы с контрафактом минеральной воды объединить недропользователей или создать монополию, напоминают "Ведомости". В 2017 году "Аква инвестиции" и "Кавминкурортресурсы" создали "Холдинг аква", в 2018 году холдинг стал единственным законным производителем воды "Ессентуки" № 4 и № 17, после того, как Роспатент отозвал это право у других заводов, не имевших доступа к скважинам. "Холдинг аква" также выпускает "Нарзан", "Славяновскую" и другие воды.

Против объединения недропользователей был министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Он обращал внимание, что объединение попадает под действие антимонопольного закона, государство с 25% не сможет контролировать предприятие и участвовать в распределении прибыли. ФАС, Минэкономразвития, Минфин и Росимущество объединение поддержали.

Силуанов поручил "Аква инвестициям" подготовить финансовую модель проекта, "Холдингу аква" – согласовать с ФАС торговую политику. У "Кавминкурортресурсов" останется право вето на стратегические решения, сообщил "Ведомостям" Шашкин. Интересы государства защитит соглашение, в котором пропишут минимальные дивиденды для "Кавминкурортресурсов", блокирующее право при распоряжении имуществом, передаваемым в "Холдинг аква", сохранение за госкомпанией доли в 25% и др., говорится в протоколе заседания.