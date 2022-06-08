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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Лишившаяся грузовых рейсов в Китай iFly начнет летать на Дальний Восток

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания iFly в июне запустит пассажирские рейсы из Москвы в города Дальнего Востока - Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток. Об этом сообщил аэропорт "Внуково", который будет обслуживать эти рейсы.

Первый полет на Камчатку запланирован на 10 июня, в столицу Приморья - 20 июля, на Сахалин - 22 июля. Перевозки по всем направлениям будут выполняться раз в неделю на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330.

Сейчас в основном из Москвы на Дальний Восток летают "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия".

Как говорится на сайте iFly, до 10 июня у компании запланированы полеты только в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

До недавнего времени iFly также выполняла грузовые рейсы в Китай. В конце мая авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с "двойной регистрацией", которые не соответствуют международным требованиям, пояснял источник "Интерфакса".

iFly - российская частная авиакомпания. Она эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец прошлого года ООО "Ай Флай" контролировалась одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным, вторым крупнейшим совладельцем было связанное с частными акционерами "Внуково" АО "Компания "Юнокс".

iFly Китай Владивосток Южно-Сахалинск Петропавловск-Камчатский Хургада Шарм-эль-Шейх TEZ Tour Александр Буртин Китай
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