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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

S7 подтвердила приостановку проекта лоукостера Сitrus

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом 2022 года.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов (Airbus A320neo - ИФ) не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", - сообщила "Интерфаксу" представитель S7.

Решение о дальнейшей судьбе проекта, по ее словам, будет принято к концу года. При этом команда Citrus продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов S7 и ее дочерней компании "Глобус", на базе которой планировалось создать лоукостер. В сертификате "Глобуса" есть три самолета Airbus А319, напомнили в S7.

О создании нового регионального лоукостера S7 (принадлежит Владиславу Филеву и его семье) объявила летом прошлого года. Запустить компанию планировалось в июле 2022 года. Предполагалось, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву, первыми базовыми аэропортами были выбраны Омск и Казань. Парк перевозчика планировалось сформировать из Airbus A320neo.

В конце февраля, вскоре после объявления санкций Евросоюза, запрещающих поставки в РФ иностранных самолетов, Citrus прекратил набор персонала. До этого компания набирала бортпроводников, инженеров, специалистов по аэронавигационному обеспечению и различных менеджеров для работы в Москве, Омске и Казани. Продажи билетов на рейсы компании, запланированные на весну, так и не открылись.

S7 Citrus
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