Переходный период после объединения ПФР и ФСС может занять два года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Переходный период после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования может занять до двух лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"То, что касается переходного периода, мы полагаем, может, это пройдёт быстрее, но мы полагаем, что нам потребуется года два для того, чтобы система устоялась, создались не отдельные, а единые клиентские службы, чтобы были завершены все работы, которые связаны с институтом социального казначейства", - сказала Голикова в среду на заседании Совета Федерации.

Она сообщила, что два года после объединения фондов закладывается на работу с персоналом. "Персонал, который работает в этих фондах, - это квалифицированный персонал, в некоторых регионах это вообще костяк социальных служб, и терять мы его не хотим (...) Конечно, этот персонал у нас на учете, мы не собираемся с ним расставаться. У нас в продолжение этого большие планы по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами, и мы бы хотели, чтобы этот персонал остался с нами, но чуть переориентировав свою квалификацию", - сказала вице-премьер.

По мнению Голиковой, объединение позволит сократить административно-хозяйственные расходы. При этом сокращение штата сотрудников фондов сразу не планируется.

В конце мая правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд, а также введение единого тарифа. Социальный фонд России будет выполнять все социальные обязательства и предоставлять социальные гарантии, которые сегодня обеспечивают Пенсионный фонд и ФСС. Работа Соцфонда должна начаться с 1 января 2023 года. Планируется, что учредителем фонда будет выступать правительство РФ, деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету.