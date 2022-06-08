Законопроект о структуре Социального фонда РФ принят в I чтении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании с 1 января 2023 года государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд РФ, СФР), который объединит функции и имущество Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Документ (N127389-8) был внесен в парламент в конце мая.

Учредителем фонда будет являться правительство. Координировать работу фонда будет Минтруд. Фонд будет являться страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, он также будет обеспечивать граждан мерами социальной защиты.

Фонд наделен полномочиями инвестирования средств пенсионных накоплений.

Бюджет фонда формируется раздельно по каждому виду обязательного социального страхования и социального обеспечения. При этом средства конкретного вида обязательного социального страхования не могут являться источником финансирования дефицита средств бюджета по другому виду обязательного социального страхования.

Структура управления фонда

Структура управления состоит из наблюдательного совета фонда (7 человек, утверждаются правительством), председателя фонда и правления (35 человек). Председателем наблюдательного совета фонда является представитель правительства РФ, являющийся координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (вице-премьер Татьяна Голикова). Наблюдательный совет рассматривает вопросы о проекте бюджета фонда, формировании резервов, об установлении или изменении размеров тарифов страховых взносов. Также он рассматривает кандидатуру на должность председателя фонда.

Председатель фонда назначается на должность и освобождается от должности правительством РФ по представлению Минтруда и по итогам рассмотрения кандидатуры на наблюдательном совете.

"Сокращение численности или штата работников ПФР, ФСС и их территориальных органов в связи с реорганизацией не допускается", - говорится в законопроекте.

Реформа система взимания социального страхования

Также на заседании в среду был принят пакет поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые предполагают реформу системы взимания социального страхования.

Согласно принятому законопроекту, с 2023 г. устанавливаются единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование в следующих размерах: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%, свыше установленной единой предельной величины базы - 15,1%.

Сейчас, как напоминается в пояснительной записке, тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% свыше базы; тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование - 2,9%; тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда - 5,1%.

Законопроект также распределяет все льготные категории плательщиков страховых взносов в три разные группы. Первая группа - это субъекты МСП и участники проекта "Сколково", бессрочный тариф страховых взносов для них установлен на уровне 15% (с выплат, превышающих МРОТ).

Вторая группа - резиденты территорий опережающего развития (ТОСЭР), свободного порта Владивосток, особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининграде, компании на Курилах, ИТ-организации и разработчики в сфере радиоэлектронной промышленности, аудиовизуальной продукции - для них установлен страховой тариф в размере 7,6%. В эту же группу входят социально ориентированные НКО и благотворительные организации, для них тариф составит 7,6%, но не бессрочно, а на 2023-2024 гг. Третья группа - организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов - для них страховой тариф нулевой до 2027 г.

Для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, законопроект устанавливает уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 руб. за расчетный период 2023 г. в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 тыс. руб. В случае превышения дополнительно к этой сумме предусматривается уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода плательщика. При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего 300 тыс. руб., не может быть более 257 061 руб. в год.

"Введение единого тарифа страховых взносов позволит сократить количество показателей в отчетности по страховым взносам и количество платежных документов, что будет способствовать минимизации административной нагрузки на бизнес", - считают авторы законопроекта.

При этом в пояснительной записке говорится, что реализация предлагаемого подхода повлечет увеличение нагрузки на отдельных плательщиков страховых взносов в следующих отраслях: рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, финансовая и страховая деятельность.

"Вместе с тем с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков страховых взносов появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой страховых взносов", - говорится в документе.

В итоге, согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 г. прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится с 6 трлн 529,1 млрд руб. до 6 трлн 557,2 млрд. руб. (то есть на 28,1 млрд. руб.). Прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2023 г. увеличится с 687 млрд руб. до 800,3 млрд руб. (увеличение на 113,3 млрд руб. ). В 2023 г. прогнозируемая общая сумма доходов от страховых взносов на обязательное медицинское страхование с учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов увеличится с 1 трлн 781,7 млрд руб. до 1 трлн 789 млрд руб. (увеличение на 7,3 млрд руб.).