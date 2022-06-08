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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Дагестан планирует подписать на ПМЭФ 15 соглашений

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует подписать 15 соглашений о сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Соглашения предполагаются в сфере экологии, науки, финансовой системы, телекоммуникаций, дорожной инфраструктуры, культуры и туризма. В частности, планируется заключить соглашения с ВТБ, Сбербанком, "Газпромом", РЖД. Кроме того, Дагестан планирует договориться о межрегиональном сотрудничестве с республиками Коми и Калмыкия.

Особое внимание планируется уделить развитию туризма и новых логистических цепочек. В связи с этим Дагестан презентует макет транспортно-логистического комплекса республики в составе международного коридора "Север-Юг", а также проект Всероссийского детского центра "Дагестан".

В рамках форума на стенде Ростуризма будет организована дегустация и раздача дагестанского урбеча и дегустация дагестанского чая с горными травами и тизана из горных трав. А в центре "Экспофорума" - пассаже - расположится тематическая площадка Фонда Росконгресс, посвященная виноделию и виноградарству, где Дагестан представят три крупных предприятия.

Делегацию Дагестана на ПМЭФ возглавит Сергей Меликов.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Дагестан ПМЭФ Петербург
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